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Written ByManjunath Naragund
Published: Jul 29, 2026, 12:20 AM|Updated: Jul 29, 2026, 12:20 AM
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಕಸರತ್ತು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಎಕ್ಷ್ಲುಸಿವ್ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಸೇರ್ಪಡೆ,ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೊಕ್ ಸಂಭವ

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