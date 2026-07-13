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ಇದೇ ಜುಲೈ 15ರ ಒಳಗೆ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ..?
Written By
Bhimappa
Published: Jul 13, 2026, 03:15 PM
|
Updated: Jul 13, 2026, 03:15 PM
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ವಿದೇಶದಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಾಪಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭೇಟಿಗೆ ಕೈನಾಯಕರ ಕಸರತ್ತು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಲಿರುವ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
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