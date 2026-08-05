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ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಸಾಗರದ ಶಾಸಕ ಬೇಳೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
Published: Aug 05, 2026, 06:40 PM
|
Updated: Aug 05, 2026, 06:42 PM
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ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಸಾಗರದ ಶಾಸಕ ಬೇಳೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
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