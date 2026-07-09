/ಆಹಾರವನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಮಾನವ ಬದುಕಬಹುದಾ?

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Published: Jul 09, 2026, 09:50 PM|Updated: Jul 09, 2026, 09:50 PM
ಮಾನವ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಬದುಕಬಹುದಾ? ಎಂಬ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ದೇಶಿಕ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ..

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