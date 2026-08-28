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Written ByPrajwal B
Published: Aug 28, 2026, 08:30 PM|Updated: Aug 28, 2026, 08:30 PM
ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಬಳಿಕ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಬದುಕಬಹುದೇ?

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