/ಕುಂಡ್ಲಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತಾ..?

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Published: Jun 18, 2026, 04:40 PM|Updated: Jun 18, 2026, 04:40 PM
ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ದೇಶಿಕ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರು ಕುಂಡ್ಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಮೇಲಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ.

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Shriman Shri Purushottam Desik Guruji has given a meaningful explanation about the Kundli. For complete details, watch the video above.
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