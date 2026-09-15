/ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 15-09-2026: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ

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Written ByYashaswini V
Published: Sep 15, 2026, 01:20 PM|Updated: Sep 15, 2026, 01:20 PM
ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೂಲಕ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

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