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ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ
Published: Jun 15, 2026, 04:50 PM
|
Updated: Jun 15, 2026, 04:52 PM
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ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ
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