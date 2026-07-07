/ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ, ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಬಳ

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Published: Jul 07, 2026, 04:05 PM|Updated: Jul 07, 2026, 04:05 PM
ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌. ಭರ್ಜರಿ ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

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