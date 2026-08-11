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Published: Aug 11, 2026, 06:25 PM|Updated: Aug 11, 2026, 06:53 PM

ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ (AI City) ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಸಂದೇಶ

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