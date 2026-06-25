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KA-18 ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಸಾಹಿತಿ ಡಾ.ವಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಪ್
Published: Jun 25, 2026, 10:05 PM
|
Updated: Jun 25, 2026, 10:05 PM
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KA-18 ಇದು ಹಾರರ್, ಸೆಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಡ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸರಕು, ನಡೆಯಿತು ವಿನೂತನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 'KA-18' ಮುಹೂರ್ತ, ಚಿತ್ರಸಾಹಿತಿ ಡಾ.ವಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಪ್,
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