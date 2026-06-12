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ಮೋದಿಗೆ 18 ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಶಿಕುಮಾರ್
Published: Jun 12, 2026, 06:05 PM
|
Updated: Jun 12, 2026, 06:05 PM
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ಮೋದಿಗೆ 18 ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ನೀಡಲು ಮನವಿ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ
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