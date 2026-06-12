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Published: Jun 12, 2026, 06:05 PM|Updated: Jun 12, 2026, 06:05 PM
ಮೋದಿಗೆ 18 ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ನೀಡಲು ಮನವಿ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ

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