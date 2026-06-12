/ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಮತ್ತು ಸಚಿವರು

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Written ByBhimappa
Published: Jun 12, 2026, 06:35 PM|Updated: Jun 12, 2026, 06:35 PM
ಇಂದು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರ ಭೇಟಿ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಸಭೆ, ಪ್ರಧಾನಿನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಿಎಂ

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