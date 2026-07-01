Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಭಾಗಿ

Published: Jul 01, 2026, 03:30 PM|Updated: Jul 01, 2026, 03:30 PM
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರು SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Recommended Videos

ಆರ್‌ಬಿಐನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ‌
04:06
ಬರಗಾಲ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಕೊರತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಗದಗ ರೈತನ ಸೂಪರ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌
08:02
ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೋ ವಾರಂಟಿ ಎಂದ ರಘು ಕೌಟಿಲ್ಯ
03:59
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ
05:58
ಅಡ್ಡಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನೇರ ಮಾತು; ರಘು ಕೌಟಿಲ್ಯ
03:37
ಬಿಜೆಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಸ್ತು, ಅಶಿಸ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮ
03:24
ಮಗುವಿನ ಜೀವನ ಪಾಠ ಯಾವುದು? ಶ್ರೀಮಾನ್‌ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್‌ ದೇಶಿಕ್‌ ಗುರೂಜಿ
01:43
ಮಗುವಿಗೆ ಜೀವನ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಶ್ರೀಮಾನ್‌ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್‌ ದೇಶಿಕ್‌ ಗುರೂಜಿ
05:06
ನಿವಿನ್‌ ಪೌಲಿ 50 ನೇ ಸಿನಿಮಾ 'ವಿಜಯಂ'; ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ 'ಪ್ರೇಮಂ' ಜೋಡಿ
03:44
ನಿವಿನ್‌ ಪೌಲಿ 50 ನೇ ಸಿನಿಮಾ 'ವಿಜಯಂ'; ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ 'ಪ್ರೇಮಂ' ಜೋಡಿ
06:26
'ಬಾಹುವಲಿ' ನೆನೆದು ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಭಾವುಕ
06:50
ಕಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸುಧನ್ ಸುಂದರಂ ಜೊತೆ ಎಂಗೇಜ್
06:42

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಪಾಕ್ ಜೊತೆಗೆ ರಹಸ್ಯ ಸಭೆ ಮಾಡಲು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನ ರಾಮ್ ಮಾಧವ್ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು?-ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್
B.K. Hariprasad Speech14 min ago
2
Doctors31 min ago
3
rain god36 min ago
4
NEET54 min ago
5
FIFA World Cup 202658 min ago