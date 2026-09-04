/ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿಕೆ

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Written ByBhimappa
Published: Sep 04, 2026, 08:15 PM|Updated: Sep 04, 2026, 08:15 PM
ಪಾರ್ಕ್‌ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು- ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನನ್ನನ್ನು ಟಚ್‌ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ- ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್

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