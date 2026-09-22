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Written ByChetana Devarmani
Published: Sep 22, 2026, 11:55 PM|Updated: Sep 22, 2026, 11:55 PM
ಸಿಎಂ ವಿಚಲಿತರಾಗಿ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ: ಬಿ ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ

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