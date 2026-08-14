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ಗುಟ್ಕಾ ನಿಷೇಧ ಆದೇಶ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಸಿಎಂ ಸೂಚನೆ
Published: Aug 14, 2026, 10:35 PM
|
Updated: Aug 14, 2026, 10:35 PM
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ಗುಟ್ಕಾ ನಿಷೇಧ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಯು ಟರ್ನ್, ಗುಟ್ಕಾ-ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ನಿಷೇಧ ವಾಪಸ್..?, ಆದೇಶ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಸಿಎಂ ಸೂಚನೆ,
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