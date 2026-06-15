/ದೇವಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಖಡ್ಗ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಸಿಎಂ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್‌

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Written ByBhimappa
Published: Jun 17, 2026, 12:00 AM|Updated: Jun 17, 2026, 12:00 AM
ದೇವಿಯ ಪೌರಾಣಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಎಂಜಿಆರ್‌, ಜಯಲಲಿತಾ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್‌ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್‌ ಭೇಟಿ

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