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ದೇವಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಖಡ್ಗ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಸಿಎಂ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್
Written By
Bhimappa
Published: Jun 17, 2026, 12:00 AM
|
Updated: Jun 17, 2026, 12:00 AM
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ದೇವಿಯ ಪೌರಾಣಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಎಂಜಿಆರ್, ಜಯಲಲಿತಾ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಭೇಟಿ
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