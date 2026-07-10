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ಇಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕರೂರಿಗೆ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಭೇಟಿ
Published: Jul 10, 2026, 09:40 PM
|
Updated: Jul 10, 2026, 09:40 PM
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ಕಾಲ್ತುಳಿತದ ನಂತರ ಇಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕರೂರಿಗೆ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ. CM ವಿಜಯ್ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಕಾಲ್ತುಳಿತ.
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