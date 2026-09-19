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ಮಂಗಳೂರಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಧಕ್ಕೆಗೆ ಸಿಎಂ ಭೇಟಿ
Published: Sep 19, 2026, 08:55 PM
|
Updated: Sep 19, 2026, 08:55 PM
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ಮಂಗಳೂರಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಧಕ್ಕೆಗೆ ಸಿಎಂ ಭೇಟಿ, ಫಿಶಿಂಗ್ ಹಾರ್ಬರ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆಶಿ.
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