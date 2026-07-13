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ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಸಂಘರ್ಷ: ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಭೀಕರ ವಾಯುದಾಳಿ
Published: Jul 13, 2026, 05:30 PM
|
Updated: Jul 13, 2026, 05:33 PM
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ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಸಂಘರ್ಷ: ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಭೀಕರ ವಾಯುದಾಳಿ
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