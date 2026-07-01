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Published: Jul 01, 2026, 08:45 AM|Updated: Jul 01, 2026, 08:45 AM
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೋ ವಾರಂಟಿ ಎಂದ ರಘು ಕೌಟಿಲ್ಯ ಜೀ ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ರಘು ಕೌಟಿಲ್ಯ ಅಡ್ಡಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನೇರ ಮಾತು

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