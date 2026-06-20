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Written ByBhimappa
Published: Jun 21, 2026, 12:15 AM|Updated: Jun 21, 2026, 12:15 AM
ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ, ಪ್ರಾಣೇಶ್‌ ಪದತ್ಯಾಗ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ, ಪ್ರಾಣೇಶ್‌ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಜಯ

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