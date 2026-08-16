हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
ಹೋಮ್
ವಿಡಿಯೋ
ಫೋಟೋಗ್ಯಾಲರಿ
ವೆಬ್ಸ್ಟೋರಿ
ನಗರ
App
logout
Live TV
ಹೋಮ್
ದೇಶ
ಮನರಂಜನೆ
ವಿಡಿಯೋ
ವಿದೇಶ
ಕ್ರೀಡೆ
ವಾಣಿಜ್ಯ
ಜೀವನಶೈಲಿ
ಆರೋಗ್ಯ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ
ಕ್ರೈಂ
ಉದ್ಯೋಗ
ವೈರಲ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
Home
/
Videos
/
ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಸೇವಾ ತಂಡದಿಂದ ಸಮಾವೇಶ
Published: Aug 16, 2026, 06:50 PM
|
Updated: Aug 16, 2026, 06:50 PM
join
share
ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಸೇವಾ ತಂಡದಿಂದ ಸಮಾವೇಶ
Recommended Videos
02:28
ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಸೇವಾ ತಂಡದಿಂದ ಸಮಾವೇಶ
04:15
'ಇಂದು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆಶಿ ಭೇಟಿ
01:57
ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಮೂವರು ಬಲಿ ಕೇಸ್; ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತನಿಖೆ ಶುರು
09:03
ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಲಾ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂ.ಪರಿಹಾರ
02:15
ಕನ್ನಡಿಗ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ
06:35
ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂವರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡೇಟು
01:23
ಗುಟ್ಕಾ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಬೇಕು
02:20
ZEE-SEBI Case: ಝೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್! SEBI ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆ
09:26
ಗುಟ್ಕಾ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಬ್ಯಾನ್ ಆದೇಶ ಹಿಂಪಡೆದಿಲ್ಲ: ಸಚಿವ ಯುಟಿ ಖಾದರ್
01:05
ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ
02:03
ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ
01:37
ವ್ಯಸನಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಬೇಕು
Trending
News
Photos
Videos
IFFM 2026 : ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ - ಕನ್ನಡಿಗ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಡಬಲ್ ಗೌರವ!
2
ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ ಗುಣವಾಗದ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಇದು ಮದ್ದು!
3
ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಸೇರ್ತಾರಾ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶಾಸಕ!?
4
Bengaluru Cyber Fraud: ನಡುರಾತ್ರಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೈಬರ್ ಖದೀಮರ ಮಹಾ ವಂಚನೆ; ಮಲಗಿದ್ದವರೇ ಇವರ ಟಾರ್ಗೆಟ್!
5
school holiday: ಈ ರಾಜ್ಯದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ