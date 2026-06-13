हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
ಹೋಮ್
ವಿಡಿಯೋ
ಫೋಟೋಗ್ಯಾಲರಿ
ವೆಬ್ಸ್ಟೋರಿ
ನಗರ
App
logout
Live TV
ಹೋಮ್
ದೇಶ
ಮನರಂಜನೆ
ವಿಡಿಯೋ
ವಿದೇಶ
ಕ್ರೀಡೆ
ವಾಣಿಜ್ಯ
ಜೀವನಶೈಲಿ
ಆರೋಗ್ಯ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ
ಕ್ರೈಂ
ಉದ್ಯೋಗ
ವೈರಲ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
Home
/
Videos
/
ಕಡ್ಡಾಯ ಹಾಜರಾತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಎಸ್ ಸೂಚನೆ
Published: Jun 13, 2026, 05:35 PM
|
Updated: Jun 13, 2026, 05:35 PM
join
share
ಕಡ್ಡಾಯ ಹಾಜರಾತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಎಸ್ ಸೂಚನೆ ಇಂದು ಸಿಎಂ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ಡಿಸಿ,ಸಿಇಓಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ
Recommended Videos
01:30
ಕಡ್ಡಾಯ ಹಾಜರಾತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಎಸ್ ಸೂಚನೆ
02:27
ಬೆಳಗಾವಿ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ದೂರು
01:40
ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 13-06-2026
01:52
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 13-06-2026
01:44
ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 13-06-2026
01:49
ಸಾವಿನ ವದಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
08:23
ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬುರುಡೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖ!
06:33
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸಚಿವರು
09:57
ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ
02:18
ಮೋದಿಗೆ 18 ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಶಿಕುಮಾರ್
01:11
ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪುಟ್ಬಾಲ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ
07:38
ಕಾಡುಗೋಡಿ ವೆನಿಲ್ಲಾ ಮಗು ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ
Trending
News
Photos
Videos
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಗ್ಗೆ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
Vaibhav Suryavanshi cricket journey
11 min ago
2
Arecanut Price: ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಯಲ್ಲಾಪುರ, ಸಿದ್ದಾಪುರ-ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ?
Arecanut Price Today
30 min ago
3
ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಸನ್ನಿದಿಯಿಂದ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಜಯ್ "ಡಿವೋರ್ಸ್" ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ!
CM Vijay
49 min ago
4
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕಣಕ್ಕೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಿಗ್ಗಜರ ಎಂಟ್ರಿ! ಯಾವಾಗ ಆಡ್ತಾರೆ ಮೆಸ್ಸಿ, ರೊನಾಲ್ಡೊ, ಎಂಬಾಪ್ಪೆ?
FIFA World Cup 2026
53 min ago
5
ರಂಗಾಯಣ ರಘು 400ನೇ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ರಿವೀಲ್; 'ಹೊಸ ಜೀವನ'ಕ್ಕೆ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಸಾಥ್
RANGAYANA RAGHU
1 hr ago