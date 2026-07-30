/ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌

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Written ByBhimappa
Published: Jul 30, 2026, 09:10 PM|Updated: Jul 30, 2026, 09:10 PM
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿದಿದೆ ರಬ್ಬರ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್‌ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ

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