'ಬಾಸ್‌' ಸಿನಿಮಾ ವಿರುದ್ಧ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ದರ್ಶನ್‌ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ!

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Published: Jun 17, 2026, 08:55 PM|Updated: Jun 17, 2026, 08:55 PM
ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದೀಗ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತಡೆ ಕೋರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

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