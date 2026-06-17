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ಬಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿರುದ್ಧ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ದರ್ಶನ್ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ!
Published: Jun 17, 2026, 08:55 PM
|
Updated: Jun 17, 2026, 08:55 PM
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ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದೀಗ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತಡೆ ಕೋರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
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