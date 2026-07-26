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ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಕೃಷಿ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಡಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ
Written By
Bhimappa
Published: Jul 26, 2026, 02:55 PM
|
Updated: Jul 26, 2026, 02:55 PM
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ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಬೆಳೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು, ಮುಂಗಾರು ಸೇರಿ ಯಾವುದೇ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಕಳೆದ 25 ದಿನಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೇ ಬೆಳೆ ಒಣಗುತ್ತಿವೆ
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