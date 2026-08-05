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ಬಿಜೆಪಿಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್ಗೆ 2023 ರಲ್ಲಿ ಸೋಲು
Published: Aug 05, 2026, 02:15 PM
|
Updated: Aug 05, 2026, 02:15 PM
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ಬಿಜೆಪಿಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್ಗೆ 2023 ರಲ್ಲಿ ಸೋಲು
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