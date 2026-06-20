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Published: Jun 20, 2026, 04:05 PM|Updated: Jun 20, 2026, 04:05 PM
ಉಚ್ಛಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಪರ ಮತದಾನ ಮಾಡಿರುವ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಯತ್ನಾಳ್‌ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್‌ ಕರೆತರಲು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

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ಉಚ್ಛಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಪರ ಮತದಾನ; ಯತ್ನಾಳ್‌ ವಾಪಸ್‌ ಕರೆತರಲು ಒತ್ತಾಯ
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