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ಉಚ್ಛಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಪರ ಮತದಾನ; ಯತ್ನಾಳ್ ವಾಪಸ್ ಕರೆತರಲು ಒತ್ತಾಯ
Published: Jun 20, 2026, 04:05 PM
|
Updated: Jun 20, 2026, 04:05 PM
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ಉಚ್ಛಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಪರ ಮತದಾನ ಮಾಡಿರುವ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕರೆತರಲು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
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