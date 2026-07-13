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ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ: ಅಕ್ರಮ ಕಲ್ಲು, ಮಣ್ಣು, ಮರಳು ದಂಧೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ
Published: Jul 13, 2026, 05:35 PM
|
Updated: Jul 13, 2026, 05:41 PM
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ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ: ಅಕ್ರಮ ಕಲ್ಲು, ಮಣ್ಣು, ಮರಳು ದಂಧೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ
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