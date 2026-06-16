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Published: Jun 16, 2026, 05:40 PM|Updated: Jun 16, 2026, 06:16 PM

ಮಂಡ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಭಕ್ತರ ಸುಲಿಗೆ: ಆರತಿ ಉಕ್ಕಡದ ಅಹಲ್ಯಾ ದೇವಿ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ

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ಮಂಡ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಭಕ್ತರ ಸುಲಿಗೆ: ಆರತಿ ಉಕ್ಕಡದ ಅಹಲ್ಯಾ ದೇವಿ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ
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