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ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ರೆಡಿಯಾದ ಧಮಾಲ್ 4 ಸಿನಿಮಾ
Written By
Bhimappa
Published: Jun 15, 2026, 08:10 PM
|
Updated: Jun 15, 2026, 08:10 PM
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ಜುಲೈ 10 ರಂದು ಧಮಾಲ್ 4 ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಧಮಾಲ್ 4 ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಭರ್ಜರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ಗಳು ಇವೆ
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