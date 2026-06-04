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ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ ಗೈ ಹೇಳಿದ್ರಾ ನಟಿ ಶುಭಾ ಪೂಂಜಾ? ಮದುವೆಯಾದ ನಾಲ್ಕೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುರಿದ ವೈವಾಹಿಕ ಬದುಕು

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Jun 04, 2026, 05:10 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 05:10 PM IST
ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ ಗೈ ಹೇಳಿದ್ರಾ ನಟಿ ಶುಭಾ ಪೂಂಜಾ? ಮದುವೆಯಾದ ನಾಲ್ಕೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುರಿದ ವೈವಾಹಿಕ ಬದುಕು

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ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ ಗೈ ಹೇಳಿದ್ರಾ ನಟಿ ಶುಭಾ ಪೂಂಜಾ? ಮದುವೆಯಾದ ನಾಲ್ಕೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುರಿದ ವೈವಾಹಿಕ ಬದುಕು
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