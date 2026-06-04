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ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಗೈ ಹೇಳಿದ್ರಾ ನಟಿ ಶುಭಾ ಪೂಂಜಾ? ಮದುವೆಯಾದ ನಾಲ್ಕೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುರಿದ ವೈವಾಹಿಕ ಬದುಕು
ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಗೈ ಹೇಳಿದ್ರಾ ನಟಿ ಶುಭಾ ಪೂಂಜಾ? ಮದುವೆಯಾದ ನಾಲ್ಕೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುರಿದ ವೈವಾಹಿಕ ಬದುಕು
Written By
Puttaraj K Alur
Published: Jun 04, 2026, 05:10 PM IST
|
Updated: Jun 04, 2026, 05:10 PM IST
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ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಗೈ ಹೇಳಿದ್ರಾ ನಟಿ ಶುಭಾ ಪೂಂಜಾ? ಮದುವೆಯಾದ ನಾಲ್ಕೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುರಿದ ವೈವಾಹಿಕ ಬದುಕು
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ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಗೈ ಹೇಳಿದ್ರಾ ನಟಿ ಶುಭಾ ಪೂಂಜಾ? ಮದುವೆಯಾದ ನಾಲ್ಕೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುರಿದ ವೈವಾಹಿಕ ಬದುಕು
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