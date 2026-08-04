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ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಮುಂದೆ ದಿನೇಶ್ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
Written By
Manjunath Naragund
Published: Aug 04, 2026, 11:55 PM
|
Updated: Aug 04, 2026, 11:55 PM
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ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಮುಂದೆ ದಿನೇಶ್ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನ್ಯಾಯಬೇಕು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ
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