/ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ಲಗ್ನದ ಅನುಸಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತಾ?

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Written ByYashaswini V
Published: Jul 14, 2026, 01:10 PM|Updated: Jul 14, 2026, 01:10 PM
ನಕ್ಷತ್ರ, ಲಗ್ನ, ರಾಶಿ ಈ ಮೂರು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ಲಗ್ನದ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.

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