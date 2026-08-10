/ಕುಜ ದೆಸೆಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

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Written ByYashaswini V
Published: Aug 10, 2026, 01:25 PM|Updated: Aug 10, 2026, 01:25 PM
ಕುಜ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕುಜನಿಂದ ಸಿಗುವ ಅಶುಭ ಫಲಗಳೇನು...

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