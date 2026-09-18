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ಪ್ರತಿದಿನ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ದಿನಕ್ಕೆ 15 ನಿಮಿಷ ನಡೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಚಮತ್ಕಾರ
Published: Sep 18, 2026, 09:15 PM
|
Updated: Sep 18, 2026, 09:15 PM
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ಪ್ರತಿದಿನ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ದಿನಕ್ಕೆ 15 ನಿಮಿಷ ನಡೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಚಮತ್ಕಾರ
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