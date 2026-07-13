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50 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬರುವ ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
Written By
Yashaswini V
Published: Jul 13, 2026, 02:40 PM
|
Updated: Jul 13, 2026, 02:40 PM
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ಸೋಮವಾರ ಚತುರ್ದಶಿ, ಆರಿದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರ 50 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ.. ಇಂದು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಶುಭ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ಬೇಗನೆ ಶುಭಫಲವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
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