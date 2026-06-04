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ಶುಭಕರವಾದ ಮನೆಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ?

Published: Jun 04, 2026, 09:35 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 09:35 PM IST
ಶುಭಕರವಾದ ಮನೆಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ? ಎಂಬುವುದರ ಕುರಿತು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ದೇಶಿಕ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರು ಬಹಳ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ..

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ಶುಭಕರವಾದ ಮನೆಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ?
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