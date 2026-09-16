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Written ByYashaswini V
Published: Sep 16, 2026, 04:00 PM|Updated: Sep 16, 2026, 04:00 PM
ಒಂದು ಸಲ ಗಣಪತಿ ಕೂರಿಸಿ ಅದು ಭಿನ್ನವಾದರೆ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ತಲೆ ಎತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ...

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ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ರೀತಿ ಏಕೆ ಬಳಸಬಾರದು ಗೊತ್ತಾ?
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