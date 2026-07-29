/ಬಂಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕೋ? ಬೇಡವೋ?

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Written ByYashaswini V
Published: Jul 29, 2026, 02:25 PM|Updated: Jul 29, 2026, 02:25 PM
ಗ್ರಹಿಕೆ, ಅನುಭವಿಸುವುದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಂಧನ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತೆ.. ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ?

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