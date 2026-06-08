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CM ಸ್ಥಾನ ಕೈತಪ್ಪಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡಾ.ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್‌ ಬೇಸರ

Written ByBhimappa
Published: Jun 08, 2026, 11:45 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:45 PM IST
3 ಸಲ ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟ ಮಿಸ್‌ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡಾ.ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್‌ ಕಣ್ಣೀರು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್‌ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ಡಿಸಿಎಂ ಭಾವುಕ ನಡೆದು ಬಂದ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ದಾರಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು

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