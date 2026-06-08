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CM ಸ್ಥಾನ ಕೈತಪ್ಪಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡಾ.ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಬೇಸರ
CM ಸ್ಥಾನ ಕೈತಪ್ಪಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡಾ.ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಬೇಸರ
Written By
Bhimappa
Published: Jun 08, 2026, 11:45 PM IST
|
Updated: Jun 08, 2026, 11:45 PM IST
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3 ಸಲ ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡಾ.ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕಣ್ಣೀರು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ಡಿಸಿಎಂ ಭಾವುಕ ನಡೆದು ಬಂದ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ದಾರಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು
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