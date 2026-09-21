हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
Business
WION
ಹೋಮ್
ವಿಡಿಯೋ
ಫೋಟೋಗ್ಯಾಲರಿ
ವೆಬ್ಸ್ಟೋರಿ
ನಗರ
App
logout
Live TV
ಹೋಮ್
ದೇಶ
ಮನರಂಜನೆ
ವಿಡಿಯೋ
ವಿದೇಶ
ಕ್ರೀಡೆ
ವಾಣಿಜ್ಯ
ಜೀವನಶೈಲಿ
ಆರೋಗ್ಯ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ
ಕ್ರೈಂ
ಉದ್ಯೋಗ
ವೈರಲ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
Home
/
Videos
/
ಬರ ಘೋಷಣೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ
Written By
Bhimappa
Published: Sep 21, 2026, 01:00 PM
|
Updated: Sep 21, 2026, 01:00 PM
join
share
ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ಬರ ಘೋಷಣೆ ಕುರಿತು ಡಿಸಿಎಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 50 ತಾಲೂಕು ಸೇರ್ಪಡೆ
Recommended Videos
01:06
ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರ: ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ 10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಯಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್
02:41
ಬರ ಘೋಷಣೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ
02:37
ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ
02:04
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೊಶಿ
02:14
ಇದು ಕೇವಲ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಸರ್ಕಾರ : ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ
01:11
ಹುಲಿ ಸೆರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಗಜಪಡೆ ಎಂಟ್ರಿ
01:54
ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.
05:55
ರೈಲ್ವೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಧುನೀಕರಣ
00:46
ಪೊಲೀಸರ ಎದುರು ಸತ್ಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ತಾಯಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ
01:19
KLE ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ
05:53
ಮಂಗಳೂರಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಧಕ್ಕೆಗೆ ಸಿಎಂ ಭೇಟಿ
00:46
ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಐಡಲ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2026 ಪ್ರೋಮೋ
Trending
News
Photos
Videos
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ : ಶಾಕಿಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಸುದೀಪ್
2
ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕು ಘೋಷಿಸದಿದ್ದರೆ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ: ಎಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
3
ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಾ? ರಾವಣನ ಸಂಹಾರದಿಂದ ಮೈಸೂರು ದಸರಾವರೆಗೆ ರೋಚಕ ಕಥೆ!
4
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಕಪ್ ತಿಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ..! ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ರಾಮಬಾಣ
5
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ : ನಾಳೆ ಈ 17 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ