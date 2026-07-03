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ಕಾಂಗೋ ಮಣಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ : ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ ಡಬಲ್ ಗೋಲು
Published: Jul 03, 2026, 02:15 PM
|
Updated: Jul 03, 2026, 02:15 PM
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ಕಾಂಗೋ ಮಣಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ ಡಬಲ್ ಗೋಲು, ಕಾಂಗೋ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುವು ನೀಡಿದ ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್, 2 -1 ಅಂತರದಿಂದ ಕಾಂಗೋ ಸೋಲು.
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