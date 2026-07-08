/ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌

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Written ByYashaswini V
Published: Jul 08, 2026, 11:45 AM|Updated: Jul 08, 2026, 11:45 AM
ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಅವರ ಅಮೋಘ ಅರ್ಧಶತಕ ಹಾಗೂ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಸ್ಯಾಮ್‌ ಕರನ್‌ ಅವರ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬಲದಿಂದ ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಮಣಿಸಿದೆ.

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