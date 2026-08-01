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ಪೂಜೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ₹2.5 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ
Published: Aug 01, 2026, 10:00 PM
|
Updated: Aug 01, 2026, 10:00 PM
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ನಕಲಿ ಬಾಬಾ ನಂಬಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಪಂಗನಾಮ, ಪೂಜೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ₹2.5 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ..?, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ನಿವಾರಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ” ಮಹಿಳೆಗೆ ಪಂಗನಾಮ,
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