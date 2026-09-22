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ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಔಷಧಿ ಮಾಫಿಯಾ
Written By
Bhimappa
Published: Sep 22, 2026, 12:35 PM
|
Updated: Sep 22, 2026, 12:35 PM
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ನಕಲಿ ಔಷಧಿ ಮಾಫಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಮಾತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಆಗಿರುವ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಡ್ರಗ್ ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ರೇಡ್
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