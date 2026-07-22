/ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮೂಲಕ ನಾಶ ಮಾಡಿದ ರೈತ

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Written ByBhimappa
Published: Jul 22, 2026, 03:20 PM|Updated: Jul 22, 2026, 03:20 PM
ಮೂರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಧಾರವಾಡದ ಗೋವನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ದರ ಕುಸಿತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆ ನಾಶ

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