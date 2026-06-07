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ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ರೈತ ಸಾವು : ನಂದವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ರೈತ ಸಾವು : ನಂದವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ
Published: Jun 07, 2026, 09:50 PM IST
|
Updated: Jun 07, 2026, 09:50 PM IST
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ಹೊಲ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಡಿ ಸಿಲುಕಿ ರೈತ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ನಂದವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದೆ.
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